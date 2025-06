De 11 a 14 de junho, a Praça do Papa, em Vitória (ES), se transforma em palco de ideias transformadoras com a Conferência Sustentabilidade Brasil. Voltada a empresários, estudantes, profissionais da área ambiental, representantes do poder público, pesquisadores e toda a comunidade interessada em construir um futuro mais justo e regenerativo, o evento promete reunir nomes de destaque em debates sobre os rumos da sustentabilidade no país.

Um dos painéis é o “Costurando o futuro com biodiversidade e economia circular”, que propõe um olhar inovador sobre a moda e a produção criativa como ferramentas de transformação social, econômica e ambiental. O encontro reunirá três nomes que aliam arte, território, ancestralidade e inovação em suas trajetórias.

Protagonismo feminino e quilombola

Sheila Gonçalves, ourives e designer de joias, quilombola da comunidade do Morro da Onça (Conceição da Barra/ES), é uma das painelistas confirmadas. Graduanda em Gemologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e mentora do projeto Pretas & Brilhantes, que forma jovens mulheres pretas em situação de vulnerabilidade no ofício da ourivesaria, Sheila traz à discussão a potência da tradição e do saber ancestral como caminho para a autonomia e o desenvolvimento sustentável.

Moda como resistência e inovação

Leandro Castro, estilista e mestre em Engenharia e Gestão da Inovação, também integra o painel. Reconhecido por seu trabalho autoral com resíduos têxteis, Leandro já desfilou na São Paulo Fashion Week, participou da Casa de Criadores e da Brasil Eco Fashion Week, e é presença constante em projetos que unem arte e sustentabilidade. Seu trabalho questiona os padrões da indústria da moda e propõe novas estéticas a partir da circularidade e da consciência ambiental.

Arte, poesia e economia criativa

Fechando o trio de especialistas está Zina Leal, multiartista, poeta e mestre em Design de Moda e Tecnologia do Vestuário. Zina desenvolve peças sustentáveis com materiais de descarte, promove oficinas de moda circular e atua em projetos de geração de renda por meio da economia criativa. Seu olhar artístico sobre o reaproveitamento e a beleza dos processos é uma ponte entre o design e o cuidado com o planeta.

Um convite ao futuro que já começou

O painel “Costurando o futuro com biodiversidade e economia circular” será uma oportunidade única de conhecer iniciativas que integram saberes tradicionais, inovação tecnológica e justiça socioambiental. Ao reunir diferentes territórios e trajetórias, a conversa promete inspirar novos caminhos para a moda, o empreendedorismo e o consumo no Brasil.