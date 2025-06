Coutinho: equipe realiza parto de emergência durante visita domiciliar

A equipe médica da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim precisou realizar um parto de emergência durante uma visita domiciliar.

De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, os profissionais precisaram agir rápido para garantir que o bebê nascesse com segurança, apesar do susto.

“Foi um verdadeiro milagre. Atuamos com todo nosso conhecimento, amor e zelo. Graças a Deus e ao preparo da equipe, tudo ocorreu da melhor forma possível. Ver aquela vida chegando ao mundo, saudável, foi simplesmente emocionante”, relatou a enfermeira Camila Lopes Bonze.

“O que aconteceu em Coutinho é uma prova viva da importância do trabalho da atenção básica e do preparo dos nossos profissionais. A equipe da UBS demonstrou não apenas competência técnica, mas também sensibilidade e humanidade ao lidar com uma situação tão delicada. Quero parabenizar cada membro da equipe pelo desempenho exemplar e reafirmar o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde em investir continuamente na qualificação das nossas equipes e na valorização do cuidado próximo e humanizado”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório.