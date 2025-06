CPI das Bets: Virginia e Deolane podem ser indiciadas

A CPI das Bets tem um novo desdobramento que pode culminar com o indiciamento das influenciadoras digitais Virginia Fonseca e Deolane Bezerra.

O nome delas aparecem em uma lista de indiciamentos protocolada, nesta terça-feira (10), pela relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). No documento, ela pede o indiciamento de 16 pessoas.

Além do nome das influenciadoras, também constam na lista empresários e representantes de casas de apostas. A Virginia parece na CPI das Bets como suspeita de ter cometido estelionato e publicidade enganosa.

Já a Deolane, além de estelionato, ainda é apontada como suspeita de ter cometido lavagem de dinheiro, integração de organização criminosa, contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada.

A expectativa é de que o parecer da relatora da CPI das Bets seja lido ainda nesta terça e votado até o fim de semana.

