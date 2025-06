Criança de 3 anos foge de casa e passa noite em área de mata no ES

Uma menina de três anos desapareceu na tarde da última terça-feira (3) em uma fazenda próxima ao distrito de Santo Antônio, na zona rural de Boa Esperança. A criança foi encontrada na manhã da quarta-feira (4), após passar a noite sozinha.

Segundo a Polícia Militar, a criança saiu de casa por volta das 17h, enquanto a mãe tentava impedi-la. Por dificuldades de locomoção, a responsável não conseguiu alcançar a filha, que desapareceu em uma área com mata, plantações e represas.

Familiares e vizinhos iniciaram as buscas ainda na tarde de terça, mas não obtiveram sucesso. A PM foi acionada e, logo depois, o Corpo de Bombeiros também passou a atuar na procura.

Devido à baixa visibilidade, as buscas foram interrompidas durante a noite. Equipes especializadas, com apoio de cães farejadores, retomaram os trabalhos nas primeiras horas da manhã.

Por volta das 6h, uma moradora da região encontrou a menina à beira de uma estrada de terra, assustada e com frio. Ela não apresentava ferimentos aparentes.

Os bombeiros fizeram o resgate e encaminharam a criança para avaliação médica. O caso será acompanhado pelos órgãos competentes.

