Criança é estuprada pelo padrasto e pede ajuda em igreja em Vitória

Uma criança de 11 anos precisou buscar ajuda em uma igreja, após ser estuprada pelo padrasto, em Vitória.

Segundo o pastor, a criança relatou que havia sido violentada pelo padrasto e contado à mãe, entretanto a mesma apenas agrediu o companheiro. Nesse momento, ela decidiu sair e procurar ajuda.

Segundo a Polícia Militar, a menina contou que os abusos eram frequentes e que já havia revelado o abuso à mãe.

Questionada pelos militares, a mãe confirmou que a filha havia contado sobre os abusos e declarou acreditar na filha. Entretanto, afirmou que não procurou a polícia porque estava sem celular no momento.

O casal foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. No local, os policiais constataram que o homem já tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Minas Gerais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui