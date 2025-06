Crise climática no quintal: o papel da comunicação na sustentabilidade

Durante a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, realizada em junho na Praça do Papa, em Vitória, a jornalista Nádia Pontes — especialista em meio ambiente e correspondente da DW no Brasil — participou de um painel sobre comunicação e transição energética. Em entrevista ao podcast do Instituto Sustentabilidade Brasil, ela fez um chamado direto: precisamos falar sobre a crise climática como algo que já impacta o nosso cotidiano.

Com uma abordagem clara e didática, Nádia reforçou que entender as causas da crise — como a queima de combustíveis fósseis — é essencial para justificar a necessidade de uma transição energética. “Tudo é clima. A vida é clima”, disse, ao comentar sobre como eventos extremos, como inundações e secas, já atingem o Espírito Santo.

Nádia refletiu sobre os desafios da comunicação ambiental. Para ela, os jornalistas precisam se adaptar à nova lógica das redes sociais e disputar narrativas em um cenário de desinformação crescente. “Não adianta negar: a forma como as pessoas se informam mudou. E a gente precisa aprender com os influenciadores que conseguem chegar onde o jornalismo tradicional não chega.”

Apesar dos desafios, a jornalista demonstrou otimismo: “Eu acredito nas microrrevoluções. Ações locais, uma decisão diferente, uma conversa transformadora. É disso que a gente precisa.”

Assuntos do episódio:

0:00 – Abertura na Praça do Papa e chamada para o evento

0:45 – Apresentação da jornalista Nádia Pontes

1:22 – Como comunicar a crise climática

2:05 – Por que precisamos mudar a forma de gerar energia

3:02 – Impactos reais no Espírito Santo: chuvas, secas e agricultura

4:00 – Estudo da Ufes: futuro do café sob ameaça

5:06 – Desertificação no norte capixaba

5:36 – Educação ambiental como ação prática

6:09 – Conexão da crise climática com o cotidiano

7:01 – União de setores: agro, povos originários, ciência e sociedade

7:17 – O papel da comunicação e a nova lógica das redes

9:10 – Importância de jornalistas especializados

11:00 – Jornalismo como memória e contexto

12:30 – Microrrevoluções: o otimismo que move a mudança