Cufa mostra como a periferia já faz o futuro do Espírito Santo

Presidente estadual da Central Única das Favelas (Cufa), Gabriel Costa Nadipeh encontrou na interseção entre cultura, arte e impacto social o caminho para transformar realidades nas periferias do Espírito Santo. Nascido no Rio de Janeiro e morador do Estado capixaba desde os nove anos, Gabriel se define como um apaixonado pelo território onde hoje lidera projetos voltados à sustentabilidade, geração de renda e justiça social.

“Antes de chegar à Cufa, eu trabalhava com música, cinema e propaganda. Em 2019, fui convidado a integrar a instituição e percebi que tudo o que eu já fazia poderia se conectar ao trabalho que a Cufa já desenvolvia no Brasil inteiro”, contou. Desde então, a organização cresceu e hoje está presente em 35 municípios capixabas, desenvolvendo ações com foco em arte, cultura, esporte, economia solidária e preservação ambiental.

Gabriel explica que sustentabilidade é parte da cultura da favela. “As comunidades sempre viveram com escassez de recursos, então o reaproveitamento, o uso criativo e a gestão cuidadosa fazem parte do dia a dia. Hortas em garrafas pet, roupas adaptadas, conhecimento sobre plantas medicinais: tudo isso já era feito antes de ser tendência”, afirma. Um exemplo é o projeto desenvolvido em Santa Rita, na Serra, onde o saber popular sobre ervas e plantas medicinais foi estruturado em canteiros coletivos, com apoio de empresas e materiais recicláveis.

A pandemia escancarou desigualdades e mostrou a importância da atuação da sociedade civil organizada. “A Cufa segue sendo elo entre as demandas da favela e os recursos disponíveis em empresas e políticas públicas. Nossa missão é clara: tornar visível o que já é potente e construir pontes para que a sustentabilidade social, ambiental e econômica aconteça de forma justa e enraizada no território”, conclui Gabriel.

Assuntos do episódio:

01:18 – O que é a Cufa e onde atua

02:45 – Favela e sustentabilidade: tudo a ver

04:22 – Sabedoria popular e plantas medicinais

06:10 – Espírito Santo: o contraste da desigualdade

07:50 – As favelas e a crise climática

09:30 – O interior também é favela

10:55 – Pandemia e a atuação da Cufa

12:30 – Central de Valores: renda e meio ambiente

14:15 – Inclusão digital e qualificação de verdade

15:50 – O elo entre a favela e as empresas