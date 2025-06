Curso de Informática Básica e Avançada capacita moradores de Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Agência de Treinamentos e do Programa de Inclusão Produtiva, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (SENAR-ES), promoveu a realização dos cursos de Informática Básica e Avançada para os moradores do município.

As capacitações aconteceram em duas etapas: nos dias 14 e 15 de maio, e de 02 a 06 de junho, com o objetivo de proporcionar o acesso ao conhecimento tecnológico e ampliar as oportunidades de qualificação profissional para a população.

Durante as aulas, os participantes puderam aprender desde os conceitos iniciais até práticas mais avançadas no uso do computador, navegação na internet, pacote Office, entre outros conteúdos essenciais para o mercado de trabalho atual.

A iniciativa faz parte das ações contínuas da Prefeitura para fomentar a inclusão digital e fortalecer a empregabilidade no município, especialmente por meio da oferta gratuita de cursos de qualidade.

Devido ao grande sucesso das turmas e à expressiva participação da comunidade, novas edições dos cursos já estão sendo planejadas e serão divulgadas em breve nos canais oficiais da Prefeitura.