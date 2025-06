Daniel Keller: polícia apura morte de advogado em hotel de Salvador

O advogado criminalista Daniel Keller, de 41 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 13, no quarto do Hotel Mercure, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador (BA). O caso gerou grande repercussão na capital baiana.

Localização do corpo e primeiros detalhes

Funcionários do hotel localizaram o corpo após perceberem a ausência de movimentação no quarto. Eles acionaram as autoridades, que confirmaram a morte de Daniel Keller, conhecido na área jurídica e por seu relacionamento com figuras públicas.

Polícia investiga as circunstâncias da morte

A Polícia Civil da Bahia iniciou a investigação para apurar as circunstâncias do falecimento do advogado Daniel Keller. Os peritos do Instituto Médico Legal (IML) receberam o corpo e realizarão exames para apontar a causa da morte.

Daniel Keller: carreira e reconhecimento

Daniel Keller, advogado criminalista com atuação em casos de grande repercussão, era respeitado por colegas e clientes. Ao longo da carreira, acumulou participações em casos complexos no estado da Bahia e em outros estados.

Relação com a jornalista Jéssica Senra

O nome de Daniel Keller e Jéssica Senra voltou aos holofotes após a notícia da morte. O advogado foi casado com a jornalista, uma das apresentadoras mais conhecidas da TV na Bahia. A relação do casal sempre despertou interesse do público.

Comoção nas redes sociais

A notícia da morte de Daniel Keller advogado causou forte comoção nas redes sociais. Amigos, colegas de profissão e figuras públicas lamentaram o ocorrido e prestaram solidariedade à família do criminalista.

Exames devem apontar causa da morte

A expectativa é que os exames realizados no IML tragam esclarecimentos sobre o que aconteceu com Daniel Keller advogado. As autoridades não divulgaram informações sobre indícios de crime até o momento.