De novo! Idosa agredida em assalto é espancada pelo sobrinho em Vitória

Uma idosa de 93 anos foi agredida cruelmente pelo próprio sobrinho nesta quinta-feira (12), no Centro de Vitória. A vítima é a mesma que sofreu um assalto no último dia 7 e foi derrubada enquanto o assaltante puxava sua bolsa.

Idosa já havia sido agredida durante um assalto na semana passada. Foto: Redes Sociais

De acordo com a Polícia Militar, a síndica do edifício relatou que uma moradora de 93 anos teria sido supostamente agredida pelo sobrinho, de 53 anos.

Segundo a síndica, o homem, que seria esquizofrênico, já havia trancado a idosa diversas vezes do lado de fora do apartamento. Além disso, ela afirmou que ele estava em surto psicótico e trancado no imóvel, onde mora com a tia e a mãe, que estaria acamada.

No momento da chegada da guarnição, a idosa havia se abrigado no apartamento de um vizinho, com medo de novas agressões. Diante dessa situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Em seguida, os policiais tentaram contato com o homem, que se mostrou hostil à presença da equipe e se recusou a obedecer às ordens. Posteriormente, trancou-se no quarto. Com o apoio de outras viaturas, uma nova tentativa de negociação foi feita. Após certa resistência, ele finalmente aceitou receber atendimento do Samu.

Durante o deslocamento ao térreo, acompanhado pelos militares, o suspeito voltou a se alterar. Ao sair do elevador, empurrou os policiais e tentou fugir. Por conta dessa nova resistência, foi necessário o uso da força para imobilizá-lo e garantir sua condução até a ambulância.

O homem foi atendido pela equipe médica e encaminhado ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC).

Vídeo: Redes Sociais