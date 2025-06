Deputado entrega 45 veículos para reforçar turismo no ES

O deputado federal Gilson Daniel (Podemos) participou, nesta segunda-feira (17), ao lado do governador Renato Casagrande (PSB) e do secretário estadual de Turismo, Victor Coelho, da entrega de 45 veículos zero quilômetro destinados a reforçar a infraestrutura turística de municípios do Espírito Santo. A solenidade contou com a presença de prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas.

Os automóveis foram adquiridos com recursos de uma emenda parlamentar de mais de R$ 3 milhões indicada por Gilson Daniel à Secretaria de Estado de Turismo (Setur). A iniciativa tem como objetivo apoiar a estruturação do setor, ampliar o atendimento aos visitantes e impulsionar a divulgação dos atrativos turísticos regionais, promovendo o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda.

“Essa é uma entrega que me orgulha muito, porque o turismo é uma das principais vocações do nosso estado. Ele movimenta a economia, gera desenvolvimento, preserva nossa cultura e valoriza nossas belezas. E nós, que somos municipalistas, sabemos que fortalecer o turismo é fortalecer os municípios e transformar vidas”, afirmou o deputado.

Os veículos foram entregues a 45 municípios: Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vila Velha.

“O nosso mandato é comprometido com cada município capixaba, com cada cidadão. E, junto com o governo do estado, vamos continuar trabalhando para levar mais desenvolvimento, mais oportunidades e mais qualidade de vida para todos”, declarou Gilson Daniel.