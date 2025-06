Desaprovação ao governo Lula atinge 57%, aponta pesquisa Quaest

A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue em trajetória elevada, conforme revela a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (4). Segundo o levantamento, 57% dos brasileiros desaprovam a atual gestão petista, enquanto 40% demonstram apoio. Outros 3% não souberam ou preferiram não responder.

Os dados mostram uma estabilidade na percepção negativa do governo em relação à pesquisa anterior, divulgada em março, quando 56% desaprovavam a administração e 41% aprovavam. O percentual de indecisos se manteve inalterado.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores, presencialmente, entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O resultado coloca em evidência os desafios enfrentados pelo Palácio do Planalto para reverter a tendência de desgaste junto à opinião pública, especialmente em meio a um cenário político e econômico marcado por tensões entre o governo federal e setores do Congresso Nacional.

