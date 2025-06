Desentendimento entre casal causa confusão em Mimoso do Sul

Um desentendimento entre um casal mobilizou a Polícia Militar (PM) na noite deste sábado (15), na zona rural de Mimoso do Sul. A ocorrência foi registrada na localidade de Várzea do Cipó, nas proximidades do salão de festas Maria Geralda.

Um guarnição se deslocou até o endereço, onde fez contato com uma mulher, que relatou estar morando há cerca de três meses com seu companheiro. Contudo, ao retornar de uma ida a Cachoeiro de Itapemirim, teve um desentendimento com ele motivado por ciúmes.

Segundo a mulher, ao chegar em sua residência, tentou sair do local, mas foi impedida por seu companheiro, que a teria xingado com palavras ofensivas como “piranha” e “vagabunda”. Em seguida, ele a jogou no chão. Ainda conforme seu relato, para conseguir sair sozinha pela estrada, já que se trata de uma área rural, ela pegou uma faca em legítima defesa.

Também presente no local, o indivíduo deu sua versão dos fatos. Disse que a discussão começou após ambos voltarem de Cachoeiro, e que teria sido agredido com socos no rosto e uma mordida na face por sua companheira. Ele também afirmou que a mulher danificou o para-brisa de seu carro e a tela de seu celular. O homem contou ainda que ela pegou uma faca, mas que seu irmão e sua cunhada conseguiram retirá-la de suas mãos.

Ambas as partes confirmaram à polícia que haviam ingerido bebida alcoólica e, segundo a PM, estavam bastante exaltados no momento do atendimento.

Diante da situação, os envolvidos foram levados ao Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, para atendimento médico. Após a liberação, foram conduzidos até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para as medidas legais cabíveis.