Desgaste político: aprovação de Lula cai para 23,9%

A avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou a pior marca desde o início do terceiro mandato, segundo levantamento da Futura Inteligência em parceria com o instituto ApexBrasil, divulgado nesta sexta-feira (28). De acordo com a pesquisa, apenas 23,9% dos eleitores classificam a gestão como “ótima” ou “boa”.

Por outro lado, o índice dos que consideram o governo “ruim” ou “péssimo” chegou a 51,1%. Outros 24,2% avaliam a administração petista como “regular”.

O levantamento ouviu 2.000 pessoas, por meio remoto, entre os dias 12 e 13 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O resultado acende um sinal de alerta no Palácio do Planalto, especialmente diante do contexto político e econômico do país, e pode influenciar os rumos do governo na segunda metade do ano.