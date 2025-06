Dia Municipal do Café terá programação especial em Muqui

Neste sábado (7), Muqui vai celebrar o Dia Municipal do Café com uma programação especial. O objetivo é celebrar a tradição e o papel econômico do grão na região.

A ação acontecerá na Praça Salim Balmas, no Centro do município, a partir das 10h.

A programação será aberta com o stand da CAFESUL Póde Mulheres, com palestra de Tássio da Silva de Souza, do Incaper. Logo após, haverá apresentações da Folia de Reis, do Boi Tornado e show musical.

Confira a programação completa:

Sábado (07/06), Praça Salim Balmas

10h – Abertura do stand da CAFESUL Póde Mulheres e palestra com Tássio da Silva de Souza (Incaper)

18h – Apresentação da Folia de Reis Paz do Oriente

19h – Apresentação do Boi Tornado

20h – Show com Daniel Lial