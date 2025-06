Discussão por urina em muro acaba com tiro em Vila Velha

Na noite da última quinta-feira (19), um homem de 35 anos levou um tiro na cabeça após tentar defender um amigo no bairro Vila Garrido, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que estava em uma distribuidora quando o amigo decidiu urinar no muro de uma residência. Nesse momento, um homem desconhecido se aproximou e iniciou uma briga.

A vítima entrou na confusão para proteger o amigo, e o suspeito atirou pelo menos três vezes, atingindo-a na parte superior da cabeça.

Mesmo ferido, o homem conseguiu relatar o caso aos policiais. Equipes de saúde constataram que o projétil ficou alojado na cabeça da vítima, que segue internada sob cuidados médicos.

Ainda de acordo com o depoimento da vítima, o motivo da agressão teria sido o ato do amigo de urinar em local público.

Moradores da região, ouvidos em reportagem da TV Vitória, relataram que é comum frequentadores de bares da vizinhança urinarem nas ruas e descartarem lixo, como copos e garrafas, no local.

A Polícia Civil informou que a Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha investiga o caso.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e moradores não souberam informar se o atirador reside na região.

