Discussão por velocidade termina em ameaça em Mimoso do Sul

Uma comemoração entre família e amigos, no último domingo (1º) quase terminou em tragédia no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, um morador relatou ter sido ameaçado após chamar a atenção de um motociclista que trafegava em alta velocidade pela via onde havia adultos e crianças reunidos.

Segundo a vítima, o condutor da motocicleta passou em frente à residência, que estava com várias crianças perto, com velocidade excessiva. Diante do risco, o morador pediu que o motociclista diminuísse.

Minutos após o desentendimento, o condutor retornou ao local acompanhado do pai. Ainda segundo o relato, a dupla teria feito novas ameaças. O pai do motociclista estaria portando uma arma de fogo na cintura. Ambos se evadiram do local logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e colheu as informações no endereço indicado. A vítima, apesar de abalada, optou por não prosseguir com representação formal contra os envolvidos.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para as providências legais cabíveis. Até o momento, não há confirmação sobre apreensão de arma ou detenção dos suspeitos.