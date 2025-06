Divino de São Lourenço: PM encontra plantação de maconha em construção

A Polícia Militar encontrou uma plantação com seis pés de maconha em uma construção na cidade de Divino de São Lourenço, no último sábado (28).

De acordo com a PM, a guarnição chegou ao local após uma denúncia anônima. No local, além da plantação, os policiais encontraram um documento de identificação que, segundo os militares, deve ajudar nas investigações.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para os procedimentos legais.

