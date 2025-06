Dólar e Ibovespa: confira as cotações desta segunda-feira (2)

No primeiro pregão do mês, o dólar fechou em queda de 0,77%, cotado a R$ 5,67. Já o Ibovespa, principal índice da B3, também operava em baixa de 0,33% perto do fechamento, aos 136.576 pontos. O mercado seguiu reagindo a dois fatores principais: as novas tensões da guerra comercial impulsionada por Donald Trump e a mais recente projeção para a inflação no Brasil.

Lá fora, os holofotes voltaram a se voltar para o “tarifaço” imposto pelo ex-presidente dos EUA. Trump anunciou hoje que vai aumentar de 25% para 30% as tarifas sobre aço e alumínio importados. Segundo ele, essa é mais uma “grande vitória” para os trabalhadores americanos da indústria. A nova medida entra em vigor nesta quarta-feira, dia 4.

Enquanto isso, a disputa direta entre Estados Unidos e China segue firme. Trump acusou Pequim de desrespeitar o acordo tarifário fechado entre os dois países Entre os pontos citados pelos chineses estão o bloqueio à venda de softwares de design de chips para empresas da China, alertas contra o uso de chips da Huawei e o cancelamento de vistos para profissionais do setor.

Mesmo com esse cenário turbulento, o dólar acabou caindo frente ao real. O motivo? Analistas apontam o chamado “efeito TACO” — sigla para Trump, Aço, China e Otimismo —, que, apesar do caos aparente, acabou trazendo um certo alívio momentâneo para o câmbio.