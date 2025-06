Dólar hoje: confira a cotação desta quarta-feira (4)

O dólar interrompeu a sequência de quedas frente ao real e voltou a subir nesta quarta-feira (4), impulsionado por ajustes e pelas expectativas em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Apesar disso, o cenário externo apontou em outra direção, com o índice DXY — que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, como o euro e a libra — registrando queda de 0,37%, aos 99,862 pontos por volta das 17h (horário de Brasília).

No mercado doméstico, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,6455, em alta de 0,17% em relação ao real.

A principal influência no câmbio foi a incerteza sobre o futuro do IOF. Na terça-feira (3), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que uma definição sobre o tema só deve ser anunciada na próxima semana. Já nesta quarta, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que a solução para o impasse virá tanto pelo lado da receita quanto da despesa, destacando que o diálogo entre o Executivo e o Legislativo está bem encaminhado.

Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda oficial na França, mas a avaliação de seu governo também pesou no humor do mercado. Segundo pesquisa Genial/Quaest, a taxa de desaprovação subiu de 56% para 57% em abril. Já o levantamento do PoderData mostrou um aumento de três pontos percentuais, com a reprovação passando de 53% em março para 56% atualmente.