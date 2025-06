Dólar hoje: confira a cotação desta terça-feira (3)

Os mercados de câmbio e de capitais reagiram de forma positiva às declarações feitas nesta terça-feira (3/6) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo informações do G1, o dólar caiu 0,70% e fechou cotado a R$ 5,63. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira (B3), avançou 0,56%, alcançando os 137.546 pontos.

A melhora dos ativos – tanto do dólar quanto das ações – ocorreu especialmente no fim da manhã, quando Lula não descartou a possibilidade de desvinculação dos pisos constitucionais de saúde e educação. O presidente disse apenas que ainda não discutiu o acordo que está sendo costurado entre a equipe econômica e a cúpula do Congresso. Por volta das 11h30, o Ibovespa subia apenas 0,08%, enquanto o dólar já recuava 0,36%, a R$ 5,65.

No cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a movimentar o tema tarifário. De acordo com o G1, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que o republicano assinaria ainda nesta terça-feira um decreto dobrando as tarifas sobre aço e alumínio importados, de 25% para 50%.

Apesar disso, os principais índices de ações em Nova York reagiram bem. Às 16h, o S&P 500 subia 0,66%, o Dow Jones avançava 0,55% e o Nasdaq, puxado pelas ações de tecnologia, registrava alta de 0,93%.