Dólar tem forte recuo após conversa de Trump e Xi; Confira a cotação

O dólar à vista fechou em R$ 5,585 nesta quinta-feira (5), embalado pela notícia de um telefonema entre os presidentes da China e dos Estados Unidos. A conversa, confirmada pela agência estatal chinesa Xinhua, animou os mercados e renovou as esperanças de um cessar-fogo na guerra comercial entre as duas potências.

Desse modo, por volta das 15h16, a moeda americana operava em baixa de 1%, cotada a R$ 5,588 para venda. Já na B3, o contrato de dólar futuro mais negociado registrava queda de 0,65%, aos 5.626 pontos. A última vez que o dólar havia fechado abaixo de R$ 5,60 foi há quase oito meses, em 14 de outubro de 2024, quando encerrou o dia valendo R$ 5,5928.

Segundo a Xinhua, a ligação foi feita a pedido de Donald Trump. O contato ocorre em meio ao aumento das tensões nos últimos dias, após troca de acusações entre Washington e Pequim sobre supostos descumprimentos de uma trégua selada no mês passado, em Genebra.

Nesse sentido, a sinalização de um possível entendimento entre as duas maiores economias do planeta teve efeito imediato nos mercados emergentes. Eles mantêm laços estreitos com a China e são altamente sensíveis ao desempenho do país asiático. A movimentação favoreceu moedas como o real, o rand sul-africano e o peso chileno, que ganharam fôlego com a perspectiva de alívio nas disputas comerciais.