Duas pessoas ficam feridas após capotamento em Domingos Martins

Duas pessoas ficaram feridas na última segunda-feira (9) após o carro em que estavam capotar e cair em uma ribanceira na BR-262, em Domingos Martins.

As vítimas foram encontradas conscientes, estáveis e com dores pelo corpo. Entretanto, apesar dos ferimentos, ninguém apresentava lesões graves.

De acordo com informações, o carro onde as vítimas estavam foi atingido por outro veículo que realizava uma ultrapassagem. Com o impacto, o automóvel capotou e saiu da pista. O condutor do outro veículo fugiu do local sem prestar socorro.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o atendimento.

Foto: Divulgação/PM

Ao chegarem à cena, os bombeiros encontraram uma das vítimas caminhando pela rodovia. A outra estava no barranco, sentada, aguardando socorro. Após análise da situação, os militares desceram até a vítima, colocaram colar cervical e a imobilizaram em prancha rígida, utilizando um sistema de cordas para retirá-la com segurança do local.

Ambas as vítimas foram levadas ao Hospital Dr. Arthur Gerhardt (HMAG), em Campinho, para avaliação médica. Portanto, o atendimento contou com apoio das viaturas ABTS 21, AR 038 e USB 66.

Sendo assim, após o resgate, a cena foi deixada aos cuidados da Polícia Militar. Não houve registro de danos a materiais ou necessidade de reforço de efetivo. Entretanto, a ocorrência foi encerrada ainda durante a tarde.

Vídeo: Foto: Divulgação/PM