Duas pessoas morrem em grave acidente em Presidente Kennedy

Dois homens morreram em um grave acidente envolvendo motocicletas na última quinta-feira (12), em Presidente Kennedy.

Segundo informações, uma das motos teria invadido a contramão e colidido de frente com a outra. Com o impacto, um dos condutores morreu na hora. Já o outro chegou a ser socorrido pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), entretanto não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.