Educação e sustentabilidade de mãos dadas no Senac-ES

O Sustentabilidade Brasil conversou com Daniella Amorim Gomes, gerente de Desenvolvimento Educacional e Social do Senac Espírito Santo. Arquiteta e urbanista de formação, com mestrado em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Daniella compartilha sua trajetória profissional e o compromisso do Senac com a educação transformadora voltada ao desenvolvimento sustentável.

No episódio, ela detalha como a instituição tem integrado práticas sustentáveis às formações técnicas, sociais e profissionais, reforçando a importância de uma economia circular e da inclusão de jovens e comunidades vulneráveis no mercado de trabalho formal.

Daniella também fala sobre o impacto do Senac no Estado, com quase 50 mil vidas transformadas só em 2023, e revela os planos para a criação de um novo portfólio de cursos voltados à sustentabilidade. Otimista, ela acredita que a verdadeira mudança está nas pessoas — e que são elas que transformarão o mundo.

Assuntos do episódio:

00:41 – Abertura da Conferência Sustentabilidade Brasil 2025

01:03 – Apresentação de Daniella Amorim e sua trajetória

02:00 – Formação acadêmica e foco em sustentabilidade

02:30 – Papel do Senac na educação e empregabilidade

03:59 – Projeto Comunidade Gourmet e reaproveitamento de alimentos

05:54 – Sustentabilidade e impacto ambiental positivo

06:03 – Turismo de base comunitária e economia local

07:00 – Educação como ferramenta de geração de renda

08:05 – O papel do Hotel Senac na formação profissional

09:25 – Impacto social do Senac: quase 50 mil vidas em 2023

10:27 – Projeto Emprega Senac e parcerias com o governo

11:02 – Otimismo e transformação por meio das pessoas

12:06 – Projeto Ecos Administrativo e novo portfólio sustentável