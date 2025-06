Em patrulhamento, GCM de Vitória recupera motos furtadas

Duas motocicletas com restrição de furto e roubo foram recuperadas pela Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) em operações realizadas nesta segunda-feira (9) e terça-feira (10). Os veículos foram localizados nos bairros Caratoíra e Grande Vitória, em ações distintas de patrulhamento ostensivo da corporação.

A primeira ocorrência aconteceu na noite de segunda-feira. Menos de duas horas após um roubo registrado na Avenida Capuaba, em Santa Rita, uma equipe da GCMV localizou a motocicleta abandonada em uma rua pouco movimentada de Caratoíra. Segundo a vítima, um homem armado abordou-o no semáforo e levou, além da moto, uma bolsa com documentos e o celular.

O suspeito foi descrito como magro, com tatuagens no rosto e nos braços, e vestia uma camisa preta. A moto foi identificada como produto de roubo recente e um capacete foi encontrado sob um caminhão próximo ao local.

“Ao realizarmos a averiguação, confirmamos a restrição de furto e roubo registrada horas antes. A resposta rápida foi possível graças à presença estratégica das nossas equipes nas ruas”, informou o inspetor Gonçalves, da Equipe da Madrugada. O autor do crime não foi localizado. O veículo foi encaminhado a um pátio credenciado e o caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória.

Horas depois, na manhã desta terça-feira (10), outra motocicleta foi recuperada no bairro Grande Vitória. O veículo havia sido furtado sete dias antes, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro da capital.

Durante patrulhamento a pé nas imediações de uma escola, agentes da Equipe 12h avistaram um motociclista sem capacete. Além da infração de trânsito, a verificação apontou que a moto constava como furtada. O suspeito conseguiu fugir e não foi detido. O inspetor Albert, que acompanhava a ação, informou que a restrição havia sido inserida no sistema no dia 2, após o registro da ocorrência.

A moto também foi levada para o pátio autorizado em Cariacica e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória.

