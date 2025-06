Em pauta, o futuro do trabalho e a competitividade ESG

De 11 a 14 de junho, a Praça do Papa, em Vitória (ES), se transforma em palco de ideias que moldam o futuro. A Conferência Sustentabilidade Brasil chega reunindo nomes de destaque em sustentabilidade, inovação e políticas públicas para discutir os caminhos possíveis — e urgentes — rumo a uma sociedade mais justa, consciente e resiliente. Entre os painéis que prometem provocar reflexões e inspirar mudanças está “Competitividade ESG e o futuro do trabalho sustentável”, que acontecerá durante o evento.

Trabalho com propósito, empresas com impacto

Como alinhar a competitividade econômica com a responsabilidade socioambiental? Quais os desafios e as oportunidades de criar ambientes de trabalho mais inclusivos, regenerativos e inovadores? O painel propõe responder a essas questões, mostrando que o futuro do trabalho está diretamente ligado à forma como as empresas incorporam os princípios de ESG em suas culturas, estratégias e lideranças.

Conheça as painelistas:

Priscila Gama

Jurista e mestre em Sociologia Política, é fundadora e CEO do Das Pretas, laboratório de inovação social que atua em territórios vulnerabilizados com foco em justiça social e sustentabilidade. Reconhecida como uma das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia pela Power List 2024, é também Tedx Speaker e referência nacional na transformação de organizações e comunidades por meio de soluções criativas e inclusivas.

Especialista com mais de duas décadas de atuação em ESG, diversidade e responsabilidade social corporativa, já implantou programas e estruturas sustentáveis em grandes empresas brasileiras. Formada em Comunicação e Marketing, é professora e mentora de carreiras com propósito. Seu foco é a gestão estratégica voltada à construção de legados duradouros e negócios comprometidos com a sociedade.

Jurista e executiva com sólida experiência em governança, compliance e sustentabilidade. Atua como sócia-líder em governança e sustentabilidade na consultoria Amsel & Ara. É conselheira anjo da PUC Angels e cofundadora do hub Elas no ESG, uma rede que fortalece o protagonismo feminino nas pautas ambientais e sociais. Sua trajetória inclui interface direta com CEOs e fundos de investimento no Brasil e no exterior.

Reflexão que inspira transformação

O painel vai além do debate conceitual e propõe reflexões práticas sobre como o mercado de trabalho pode — e deve — ser motor de transformação social e ambiental. Ao reunir três lideranças femininas que atuam na interseção entre negócios, impacto e inclusão, a conversa promete abrir horizontes e conectar propósitos à ação.