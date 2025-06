Empreendedora vira exemplo com confeitaria familiar em Viana

O que começou como uma paixão infantil por misturar ingredientes na cozinha virou, anos depois, um negócio promissor que adoça a vida de muitos moradores de Viana. Aos poucos, com esforço, criatividade e apoio da família, a confeiteira Sabrine Paula realizou o sonho de empreender. Hoje, a Sá Doçaria, localizada no bairro Marcílio de Noronha, celebra dois anos de funcionamento como uma das referências em confeitaria artesanal da região.

A história de Sabrine é marcada pela persistência e pela força do empreendedorismo familiar. Antes de abrir o próprio negócio, ela buscava uma oportunidade como estagiária, mas não teve sucesso. Foi nesse momento que decidiu mudar o rumo da própria trajetória. Começou em casa, vendendo doces sob encomenda, com o apoio de amigas e clientes próximos.

“Desde pequena eu gosto de cozinhar. A ideia foi crescendo, tive apoio de pessoas incríveis e vi que era isso que eu queria para minha vida”, lembra a empreendedora, enquanto prepara novas receitas na cozinha que se tornou também o centro dos seus sonhos.

O ponto de virada aconteceu quando Sabrine conheceu o programa NossoCrédito, uma iniciativa da Prefeitura de Viana que oferece microcrédito para pequenos negócios. Com o recurso, ela conseguiu finalizar a obra da loja física e dar um passo definitivo em direção à formalização do negócio.

“ A gente conseguiu finalizar a obra com o crédito, e logo em seguida inauguramos. Agora vamos comemorar dois anos de loja. Graças a Deus e ao apoio da Prefeitura, conseguimos crescer. E já pensamos até em novos investimentos, talvez até em outra unidade aqui mesmo em Viana ”, conta, animada.

Na Sá Doçaria, o que se vê vai além do balcão recheado de bolos, brigadeiros e tortas: há uma atmosfera de afeto e acolhimento típica dos empreendimentos familiares. Sabrine comanda o negócio com apoio de parentes e amigos próximos, preservando o toque artesanal em cada receita.

O sucesso da loja também impulsiona a economia local, gerando renda, movimentando fornecedores e inspirando outros moradores a acreditarem que é possível transformar talento em oportunidade.

Sempre atenta às datas comemorativas e ao gosto popular, Sabrine se prepara agora para mais uma temporada especial. Com a chegada das festas juninas, a Sá Doçaria lança o “Arraiá da Sá”, com um cardápio recheado de novidades que misturam tradição e criatividade.

Entre os destaques estão paçoca cremosa, bolo de milho com goiabada e brigadeiro de pé de moleque — todos preparados com o sabor caseiro que já virou marca registrada da confeitaria.

“ Estamos criando receitas típicas para esse período, com aquele toque caseiro que é a marca da Sá. A ideia é deixar as festas mais gostosas ainda ”, brinca Sabrine.

