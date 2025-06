Energia eólica: setor aposta em inovação para acelerar implementação

A energia eólica é uma fonte estratégica para a transição energética no mundo. No Sustentabilidade Brasil 2025, o tema ganhou relevância, nesta quarta-feira (11), por meio da palestra do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Emilio Lèbre La Rovere.

Na oportunidade, o especialista falou sobre os desafios da transição energética no Brasil, bem como as questões legais envolvidas para tornar o investimento em energia eólica mais acessível e atrativo para o empreendedor.

Além disso, destacou os avanços no processo de inovação do setor. Nesse contexto, ele ainda citou o desenvolvimento de um software que promete auxiliar na busca de áreas propícias para a exploração da energia eólica no Brasil. Confira a entrevista completa:

O Sustentabilidade Brasil começa nesta quarta-feira (11) e segue até o próximo sábado (14). O evento acontece, das 9h às 21h, na Praça do Papa, em Vitória.