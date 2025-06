Envelhecer com orgulho: Parada LGBT+ leva milhares à Paulista

A 29ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ movimentou a Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (22), com o tema “Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro”. O evento, além de celebrar a diversidade, lançou luz sobre os desafios enfrentados por pessoas LGBTQIA+ na terceira idade.

O foco deste ano foi o combate ao etarismo e à invisibilidade que atinge idosos LGBTQIA+, que lidam com dificuldades como solidão, barreiras no acesso à saúde, ausência de políticas públicas específicas e, em muitos casos, a necessidade de esconder novamente suas identidades.

Milhares de pessoas participaram da festa, que contou com caravanas de diversos estados, trios elétricos e muito brilho, em um clima de celebração e resistência. Parlamentares também marcaram presença no evento.

A vereadora Amanda Paschoal (PSOL) destacou a importância da pauta. “Ser LGBT em qualquer faixa etária é extremamente difícil na sociedade brasileira. Infelizmente, o envelhecimento, por si só, já é um desafio no Brasil — e, para a população LGBTQIA+, soma-se a essa violência estruturada contra nós”, afirmou.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Carlos Giannazi, Ediane Maria e Carol Iara (todos do PSOL), Beth Sahão (PT), a vereadora Luana Alves (PSOL) e a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL). Carol Iara, Beth Sahão e Luana Alves fizeram discursos voltados à defesa dos direitos da população LGBTQIA+.

A Parada deste ano também prestou homenagem àqueles que abriram caminhos ao longo das décadas, garantindo que o orgulho, a luta e o amor possam atravessar gerações.

Segundo divulgado pelo site G1, a estimativa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o evento deve movimentar cerca de R$ 548,5 milhões na economia paulistana — 16% a mais que no ano passado.

