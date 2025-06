Erick Musso sai da Prefeitura de Vitória e reforça articulação

A saída do ex-deputado estadual Erick Musso da Secretaria de Governo de Vitória, oficializada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial, movimenta os bastidores políticos da capital e reacende especulações sobre os planos do presidente estadual do Republicanos para as eleições de 2026. A exoneração, segundo comunicado da prefeitura, foi a pedido do próprio Musso, que ocupava o cargo desde janeiro deste ano.

Aliado de primeira hora do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), Musso anunciou sua saída por meio das redes sociais, afirmando encerrar o “capítulo com gratidão e senso de dever cumprido”. Entretanto, fontes do meio político apontam que a desincompatibilização tem como pano de fundo a intensificação das articulações partidárias com foco no próximo ciclo eleitoral.

Com sua saída, o governo Pazolini optou por um arranjo interno: o atual secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, assume também a Secretaria de Governo, acumulando as duas pastas. A nomeação foi publicada na mesma edição do Diário Oficial em que constou a exoneração de Musso.

A decisão de concentrar duas secretarias em um único nome, embora justificada pela confiança na capacidade técnica do gestor, pode indicar um enxugamento de cargos às vésperas do período pré-eleitoral, ou uma tentativa de manter a máquina sob controle sem abrir espaço para novos nomes no núcleo do Executivo.

Nos bastidores, a leitura é clara: Erick Musso volta-se agora à construção de um projeto político mais ambicioso, mirando as urnas de 2026. Se será como candidato ao Senado, à Câmara Federal ou mesmo ao Governo do Estado, ainda é cedo para cravar. Mas seu movimento já marca o início de uma nova etapa no tabuleiro capixaba.