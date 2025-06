ES avança no combate aos efeitos das mudanças climáticas; entenda

As políticas públicas voltadas para a preservação sustentável da fauna e da flora no Espírito Santo foram destacadas pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Felipe Rigoni, durante o Sustentabilidade Brasil, que acontece até este sábado (14), na Praça do Papa, em Vitória.

Entre os avanços, o chefe da pasta apontou conquistas relevantes como, por exemplo, fomos 1º lugar em recuperação de áreas degradadas e 1º lugar no combate aos efeitos das mudanças climáticas pelo Ranking de Competitividade dos Estados CLP.

