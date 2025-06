Espírito Santo inicia inverno com queda nas chuvas e frio nas serras

O inverno começa oficialmente nesta sexta-feira (20), às 23h42 (horário de Brasília), e se estende até 22 de setembro, às 15h19. A estação traz mudanças significativas no clima do Espírito Santo, impactando o cotidiano da população, além dos setores da agricultura, pecuária e turismo no estado.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o inverno é o período mais seco do ano no Espírito Santo. As chuvas diminuem e as temperaturas tendem a cair, principalmente nas regiões Serrana e do Caparaó, onde os termômetros podem registrar valores abaixo dos 10°C nos pontos mais elevados.

No interior do estado, as temperaturas variam entre 16°C e 30°C. Já no litoral e na Grande Vitória, a presença do mar contribui para um clima mais ameno, com mínimas entre 18°C e 22°C e máximas que podem alcançar até 30°C. Eventuais chuvas costumam ser rápidas e fracas, geralmente ocorrendo durante a madrugada e manhã, influenciadas pelos ventos e pela brisa marítima.

Os meteorologistas do Incaper ressaltam que o fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) deverá permanecer em condição neutra até o início da primavera. A expectativa é de temperaturas ligeiramente acima da média para o período. Em relação às chuvas, a previsão indica chances equilibradas de ocorrer menos, igual ou mais precipitação do que o habitual.