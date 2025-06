Espírito Santo reúne turismo e gastronomia na Feira dos Municípios

A Feira dos Municípios do Espírito Santo acontece de quinta-feira (3) a domingo (6), no Pavilhão de Carapina, na Serra. O evento reúne gastronomia, cultura, história e música, destacando as potencialidades dos 78 municípios capixabas.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) participa com um estande dedicado ao projeto Arranjos Produtivos, desenvolvido pela Casa dos Municípios. Voltado para agricultores familiares, o programa incentiva o associativismo, capacita produtores e técnicos, promove ciclos de palestras e distribui mudas e insumos. O Arranjos Produtivos conta com parceria do governo estadual, Incaper, Senar e apoio das prefeituras.

A TV Ales fará cobertura ao vivo direto do estande, com transmissões na quinta (3) e sexta-feira (4), às 18h, e no sábado (5) e domingo (6), às 16h. O programa especial apresentará entrevistas e reportagens sobre turismo e gastronomia, sob comando do apresentador Torino Marques.

Para Gabriela Mignoni, subsecretária de Rádio e TV da Ales, a participação reforça o compromisso da Assembleia em estar próxima da população e apoiar os municípios. “A feira é um espaço fundamental para valorizar as potencialidades locais, e a transmissão pela TV Ales amplia a divulgação do turismo e da cultura capixaba”, afirmou.

O estande também remete a duas premiações da Casa: o Selo Diamante do Radar da Transparência Pública, que consolidou a Ales como a mais transparente do país no último ano, e o prêmio Assembleia Cidadã da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), conquistado pelo Arranjos Produtivos. Segundo Higor Pinheiro, responsável pelo projeto do espaço, a ideia é integrar a transparência com a exposição das culturas trabalhadas pelo Arranjos, incluindo uma árvore cenográfica com produtos finais do projeto.

A programação da feira destaca ainda as cervejas artesanais produzidas no Estado, com 14 empresas do setor, e a música local, com 22 shows de artistas e bandas capixabas. O turismo ganha espaço especial com a divulgação das principais rotas do Espírito Santo, como as regiões do Caparaó e Pedra Azul.

A entrada é gratuita. Nos dias 3 e 4 de julho, o evento funciona das 14h às 22h; no dia 5, das 10h às 22h; e no domingo (6), das 10h às 18h. A praça de alimentação terá horário diferenciado.

Serviço

Feira dos Municípios do Espírito Santo

Data: 3 a 6 de julho

Local: Pavilhão de Carapina – Serra

Site: www.feiradosmunicipios-es.com.br

Entrada gratuita