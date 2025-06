Evento em Iconha reúne gastronomia, música e artesanato em julho

Iconha realizará a 15ª edição da Feira Cores e Sabores, no próximo mês. O evento acontecerá de 11 a 13 de julho e apresentará uma variedade de atrações gastronômicas, atrações culturais, música e artesanato capixaba.

Empreendedores e expositores interessados em participar devem ficar atentos: o edital de inscrições será divulgado em breve pelos canais oficiais do evento. A iniciativa é da Aderes, com apoio do Sebrae e da Prefeitura de Iconha, e se consolida como um dos eventos mais aguardados do calendário capixaba.

Além das experiências gastronômicas e culturais, a feira também será uma vitrine para pequenos negócios e artistas locais, com foco em fortalecer a economia criativa e o turismo regional.