Evento em Vitória fortalece juízes leigos e sistema de Justiça

A Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) realizará no dia 23 de junho a terceira edição do Encontro de Juízes Leigos do Espírito Santo. O evento, que será realizado na Casa do Cidadão, em Vitória, das 13h às 18h30, reúne profissionais do direito para debater temas relevantes e práticos dos Juizados Especiais.

Durante o encontro, serão abordados assuntos como fraudes em relações de consumo e a atuação do Procon Municipal, além de temas dos Juizados Especiais Criminais, incluindo composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo. A programação também prevê análise de casos concretos, visando o aprimoramento técnico dos participantes.

Entre os palestrantes confirmados estão o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi; os juízes de direito Fernando Rosa, Leonardo Alvarenga e Fábio Pretti; os juízes leigos Gutemberg Novais e Nathalia Ohnesorge; e a chefe de conciliação Luciana da Luz. A professora Dra. Flávia Vicente Freitas também ministrará a palestra “Inteligência Emocional: O Poder das Soft Skills na Prática Jurídica”, destacando a importância das competências humanas além do conhecimento técnico.

Podem participar juízes leigos, servidores públicos, assessores, chefes de conciliação, estagiários e demais operadores do direito, mediante inscrição prévia.

Os organizadores Ana Karolina Coutinho e Gutemberg Novais destacam o papel do município de Vitória no apoio à iniciativa. “O encontro promove conhecimento, integração e fortalece vínculos entre juízes leigos, além de estimular o intercâmbio com outros profissionais do sistema de Justiça. Agregar conhecimento é fundamental para enfrentar os desafios da prática jurídica”, afirmam.

A realização do evento na Casa do Cidadão reforça o compromisso com a cidadania ativa e a difusão do conhecimento jurídico, aproximando a justiça da população e fortalecendo a integração institucional.