Ex-jogador Alexandre Pato se propõe pagar translado de Juliana Marins

O ex-jogador de futebol Alexandre Pato se ofereceu para pagar o valor do translado de Juliana Marins, brasileira que morreu ao cair de uma trilha no topo de um vulcão, na Indonésia.

O corpo da carioca foi encontrado, nesta terça (24) e a morte foi confirmada pela família e pelo Itamaraty.

De acordo com informações, o ex-atleta, que atualmente é comentarista do SBT, entrou em contato de Juliana, expressando a intenção de ajudar com o translado.

Assim, o ex-atleta teria explicado que a oferta era uma forma de possibilitar momento de paz e descanso para Juliana e família.