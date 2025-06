ExpoKennedy terá shows, rodeio e concurso leiteiro

A 26ª edição da ExpoKennedy será realizada entre os dias 9 e 13 de julho, no Parque de Exposições Afonso Costalonga, em Presidente Kennedy.

Considerada uma das maiores festas agropecuárias do Espírito Santo, a feira reúne shows nacionais, concurso leiteiro e diversas atrações para o público.

O evento destaca o tradicional concurso leiteiro da maior bacia leiteira do Sul do Estado, além de rodeios com montarias em touros e cavalos. A programação também inclui atividades voltadas à valorização da cultura rural e ao fortalecimento da identidade agropecuária da região.

A ExpoKennedy é promovida pela Prefeitura de Presidente Kennedy e movimenta o turismo, a economia local e o setor produtivo agrícola, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário capixaba.

Programação completa

Data: de 9 a 13 de julho

Local: Parque de Exposições Afonso Costalonga, Presidente Kennedy

Atrações

Concurso leiteiro

Rodeio em touros e cavalos

Shows nacionais