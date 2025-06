Tragédia! Família capixaba morre em grave acidente na BR-262, em MG

Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (30) na BR-262, em João Monlevade, região Central de Minas Gerais, resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, incluindo uma criança de aproximadamente dois anos.

A colisão frontal entre um carro e um caminhão ocorreu por volta das 7h, no km 196 da rodovia, no bairro Serra do Egito, sentido Vitória. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três vítimas morreram no local. A quarta, uma criança resgatada com vida por populares, foi levada ao Hospital Margarida, no bairro Vila Tanque, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o atendimento.

Segundo informações do jornal Estado de Minas, o motorista do caminhão envolvido no acidente recusou atendimento médico. A rodovia permaneceu interditada nos dois sentidos, enquanto a perícia era aguardada para apurar as causas e a dinâmica da colisão.

Cidade em luto

Entre as vítimas estão os professores Walace Almeida e Mariana Lordeiro, o filho do casal, Thales Lordeiro Almeida, e o motorista da Prefeitura, Francisco Alves de Oliveira. Todos eram moradores de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo.

Em nota oficial, a Prefeitura de Muniz Freire lamentou profundamente a tragédia e decretou luto oficial de três dias. O expediente no prédio administrativo foi suspenso nesta segunda-feira em respeito às vítimas.

“A Prefeitura de Muniz Freire se solidariza com os familiares, amigos, colegas de trabalho e toda a comunidade escolar, profundamente abalados por essa perda irreparável. Que o legado de dedicação e carinho deixado pelos professores e pelo motorista, bem como a ternura e inocência do pequeno Thales, sejam sempre lembrados com amor e saudade”, diz o comunicado.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais