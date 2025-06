Festa de Santo Antônio celebra tradição afro em Alegre

O município de Alegre receberá, nesta sexta-feira (14), a Festa de Santo Antônio: Caxambu, Fé e Resistência. O evento será realizado a partir das 16h, no Espaço Zepelim.

A ação é organizada pelo Grupo Caxambu do Horizonte, referência na preservação da cultura afro-brasileira no Caparaó capixaba.

Com mais de 80 anos de atuação, o grupo é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como parte dos grupos tradicionais de Jongo/Caxambu do Brasil.



Além das manifestações culturais durante a festa, o coletivo também atua como Ponto de Cultura, com ações voltadas para letramento racial, oficinas e valorização da juventude e das mestras e mestres da tradição.

A programação reunirá apresentações populares, danças e músicas tradicionais em homenagem ao padroeiro. O objetivo é manter viva a memória coletiva, fortalecer o turismo cultural e promover o reconhecimento das comunidades do território.

Programação completa

16h – Recepção dos grupos culturais convidados

17h – Ladainha de Santo Antônio

18h – Apresentações culturais: Grupos de Caxambus; Folia de Reis; Capoeira; Bate-Flechas; Boi Pintadinho e Jongo e Dança de Fita

22h30 – Show musical com Gaúcho do Forró