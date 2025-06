Filme sobre Fórmula 1, estrelado por Brad Pitt, está nos cinemas

Os fãs de Fórmula 1 já tem programação garantida nos cinemas. Isso porque está em cartaz “F1, o filme”, que conta a história de um piloto veterano de Fórmula 1 volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe.

Na trama, o lendário piloto Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, volta a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP.

Assim, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, mas, para isso, precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte.

O longo é dirigido pelo heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton e conta com participação dos pilotos reais da F1.

