Fiscalização ambiental orienta produtores rurais em Guaçuí

Equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) realizaram, na manhã desta quarta-feira (25), uma ação conjunta de fiscalização e orientação em diversas localidades da zona rural de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo.

As visitas ocorreram nas comunidades de Serra Santa Catarina, Capoeirão, Horto Florestal, Areia Branca e em outros distritos. O objetivo foi aproximar os órgãos ambientais dos produtores rurais, promovendo o cumprimento da legislação ambiental de forma educativa e acessível.

Durante a operação, agentes e técnicos percorreram propriedades, conversaram com moradores e trabalhadores do campo e esclareceram dúvidas sobre práticas permitidas, deveres legais e possibilidades de regularização de atividades. A abordagem priorizou o diálogo e a prevenção, reforçando o caráter orientativo da fiscalização.

Para o superintendente municipal de Meio Ambiente, Gean Vimercati, o contato direto com os produtores é essencial para criar um ambiente de confiança. “Estamos levando informação onde muitas vezes ela não chega. Queremos orientar e facilitar o entendimento da legislação, para que o produtor se sinta respeitado e apoiado”, afirmou.

Além das orientações, a equipe ouviu demandas da comunidade, recebeu sugestões e se colocou à disposição para futuras visitas técnicas. A previsão é de que ações semelhantes sejam realizadas com frequência, como parte do compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das relações com o homem do campo.

A Semmam reforça que continuará atuando para garantir uma convivência equilibrada entre a preservação ambiental e as atividades rurais, respeitando as realidades locais e promovendo a conscientização ambiental.