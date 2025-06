Francisco Cuoco: velório aberto ao público; enterro restrito à família

O velório do ator Francisco Cuoco, morto aos 91 anos, será aberto ao público a partir das 7 horas da manhã desta sexta-feira (20), no Funeral Home, localizado na região da Bela Vista, em São Paulo. Já o enterro será reservado exclusivamente para familiares e amigos próximos.

Segundo irformações da Band News, Cuoco estava internado no Hospital Albert Einstein há cerca de 20 dias, enfrentando complicações de saúde relacionadas à idade e a um ferimento infeccionado. Conforme informou a assessoria do artista, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Reconhecido como um dos grandes galãs da televisão brasileira, Cuoco iniciou sua carreira em 1957 na TV Tupi. Em 1966, protagonizou a novela Redenção, da TV Excelsior, que até hoje mantém o recorde de duração com 596 capítulos. Em 1970, estreou na TV Globo com a novela Assim na Terra como no Céu, consolidando-se com personagens marcantes ao longo das décadas seguintes. Além disso, fez sucesso na radionovela Só Para Ver Quem Tem Razão, transmitida diariamente pela Rádio Bandeirantes em 1979, ao lado da atriz Rosamaria Murtinho.

Com mais de 50 anos dedicados à televisão, teatro e cinema, Francisco Cuoco deixa três filhos, Tatiana, Rodrigo e Diogo, e teve dois casamentos. Nos últimos anos, vivia com a irmã e necessitava de cuidadores para as atividades diárias devido a problemas de locomoção.