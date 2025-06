Frio continua? Confira a previsão do tempo deste sábado (14)

Neste sábado (14), segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo será de sol e variação de nuvens, em todo o Espírito Santo, devido ao avanço de umidade do mar, que favorece a formação de instabilidades.

A previsão é de chuvas passageiras ao longo do dia em todas as regiões do Estado. Apesar da instabilidade, as temperaturas devem se manter amenas, sem grandes variações.

Segundo os meteorologistas, há uma leve possibilidade de geada fraca em áreas mais altas da Região Serrana e do Caparaó, especialmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.

Veja como fica o tempo em cada região

Na Grande Vitória, sol entre nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 24 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia. Pequena chance de geada fraca, em pontos mais elevados da região do caparaó. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 23 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia. Pequena chance de geada fraca, em pontos mais elevados da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 22 °C. Nas áreas altas: mínima de 05 °C e máxima de 19 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 26 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 10 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 25°C.