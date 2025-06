Funcionárias são agredidas em posto de saúde em Cachoeiro

Duas servidoras públicas foram agredidas na última sexta-feira (7) dentro de um posto de saúde no bairro Ferroviários, após uma discussão envolvendo o atendimento de um paciente. A Polícia Militar foi acionada pelo Ciodes e esteve no local.

De acordo com a GCM, a confusão começou quando a esposa de um paciente se revoltou ao saber que o atendimento deveria ser feito em outra unidade, conforme o endereço de residência informado. A agente comunitária de saúde tentou explicar a situação, mas foi agredida verbalmente e, em seguida, empurrada pela mulher.

Ainda segundo os relatos, a técnica de enfermagem que tentava intervir foi atingida com um soco no ombro. A agressora continuou com ameaças e xingamentos, mesmo após outras servidoras tentarem conter a situação.

Para resguardar a integridade das profissionais, as colegas as colocaram em uma sala. No momento em que a porta foi aberta para oferecer água às vítimas, a mulher voltou a ameaçá-las e tentou invadir o espaço.

Quando a guarnição chegou ao local, o tumulto já havia cessado. A mulher estava com o marido no andar superior da unidade, onde ele recebia atendimento médico. Ela foi conduzida à 7ª Delegacia Regional para prestar esclarecimentos. Segundo os militares, a suspeita estava calma e não apresentou resistência, sendo levada no banco traseiro da viatura, sem necessidade de algemas.

Sendo assim, as vítimas foram encaminhadas à delegacia, onde o caso será investigado pela autoridade competente.