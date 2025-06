GCM prende três pessoas no bairro Zumbi em Cachoeiro

Três pessoas foram detidas pela Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim durante patrulhamento na Rua Renê Nogueira, no bairro Zumbi.

A ação ocorreu após os suspeitos — um homem de 22 anos e dois adolescentes de 17 — demonstrarem nervosismo e tentarem se desfazer de um objeto ao perceberem a presença da equipe.

Com eles, os guardas encontraram R$ 295 em dinheiro. Em buscas nas imediações, os agentes localizaram 20 pinos de cocaína e 10 buchas de maconha escondidos em uma escadaria próxima.

Segundo a GCM, os três já têm passagens pela polícia por envolvimento em atos infracionais e crimes relacionados ao tráfico. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Prefeitura reforça o compromisso da Guarda Municipal com a segurança pública e a prevenção ao tráfico de entorpecentes no município.

