General nascido em Alegre assume posto diplomático do Exército nos EUA

O general de Brigada Maurício Vieira Gama, natural de Alegre, no Sul do Espírito Santo, assumirá nesta sexta-feira (13) a função de adido do Exército Brasileiro na Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia de transmissão do cargo será realizada às 11h (horário local), na The Catholic University of America, com presença de autoridades civis e militares.

Gama sucede o general de Divisão Everton Pacheco da Silva na missão diplomática. A nomeação marca mais um capítulo na trajetória do militar capixaba, que deixa o serviço em território nacional para representar oficialmente o Brasil junto às Forças Armadas norte-americanas.

Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), no Rio de Janeiro, o general Maurício tem longa carreira no Exército, com atuação em missões de paz da ONU e cargos estratégicos na estrutura das Forças Armadas. Antes de assumir a função diplomática, esteve à frente de diferentes comandos e participou de operações no Brasil e no exterior.

Filho de Alegre, o militar é reconhecido por sua conduta ética, disciplina e compromisso com o serviço público. Sua nomeação ao mais alto posto internacional do Exército reforça o papel de militares capixabas em funções de destaque no cenário global.