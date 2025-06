Governador destaca prisão de acusado por crime na Praia da Costa

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (19) para anunciar e comemorar a prisão do homem apontado como executor do assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, de 42 anos, ocorrido no último dia 9 de junho, na Praia da Costa, em Vila Velha.

A prisão do suspeito, identificado como Arthur Neves de Barros, de 35 anos, conhecido no meio criminal como “ripa”, termo popular para pistoleiros, foi realizada no estado da Paraíba, sua terra natal. A operação contou com o trabalho coordenado da Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio da polícia paraibana.

“O trabalho da nossa inteligência está dando resultados. Com o motorista e o executor presos, seguimos firmes nas investigações para esclarecer todo o caso”, publicou Casagrande em seu perfil oficial na rede X (antigo Twitter), destacando o esforço das equipes de segurança.

A investigação está sob responsabilidade da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Desde o dia do crime, as diligências contaram com o uso de ferramentas de inteligência e análise de imagens para a identificação dos envolvidos.

Além de Arthur Neves, outro suspeito já havia sido capturado na terça-feira (17). Trata-se de Arthur Laudevino Candeas Luppi, de 22 anos, preso em Minas Gerais e apontado como o motorista do veículo usado no dia do assassinato.

Com os dois principais envolvidos detidos, as forças de segurança agora se concentram em identificar os mandantes e esclarecer a motivação do crime, que teve forte repercussão no Estado.