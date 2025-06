Governador reforça investimentos durante visita a São José do Calçado

No último sábado (21), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, visitou o município de São José do Calçado para entregar um conjunto de obras públicas que beneficiam a população local. A agenda marcou um momento de celebração e fortalecimento das parcerias entre o governo estadual e os municípios da região Sul do estado.

Entre as entregas realizadas estão a quadra poliesportiva do bairro Marcelino de Freitas, o campo de futebol da comunidade de Palmital, além das quadras da Escola Municipal Manoel Franco e dos distritos de Jacá e Palmital. Também foram inaugurados o galpão do tradicional Bloco das Gatinhas, importante espaço cultural do município, e a reforma com ampliação da Creche Tia Augusta.

O evento, realizado no bairro da Biquinha, contou com grande presença de moradores que receberam o governador com entusiasmo. O Bloco das Gatinhas animou a cerimônia, trazendo um toque festivo que simbolizou a forte conexão da população com o momento.

Autoridades estaduais e municipais prestigiaram a solenidade, entre elas o prefeito Antônio Cuíca e o vice-prefeito Maurício, além dos prefeitos Dito (Muniz Freire) e Toninho Gualhano (Bom Jesus do Norte). Também estiveram presentes o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, o deputado estadual Vandinho Leite, o secretário de Educação, Vitor de Angelo, e o secretário de Turismo, Victor Coelho.

A visita reforça o compromisso do governo Casagrande em investir no desenvolvimento do interior capixaba, com ações que abrangem infraestrutura, educação, saúde e cultura, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Foto: Reprodução | PMSJC