Guaçuí celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente com ações educativas

Na manhã desta quinta-feira (05), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaçuí (Semmam) promoveu uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, reunindo cerca de 80 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Carneiro Ribeiro, com idades entre 15 a 17 anos, professores e representantes da Polícia Militar Ambiental.

O evento teve início na sede da Semmam, onde os estudantes participaram de uma preleção educativa sobre temas ambientais relevantes, como a importância da preservação do meio ambiente, o descarte correto do lixo, o uso consciente da água, além do incentivo ao plantio de árvores e outras práticas sustentáveis.

Durante a atividade, os alunos puderam interagir com os profissionais da área e com a Polícia Ambiental, demonstrando curiosidade e interesse por meio de perguntas e questionamentos sobre o cuidado com a natureza e os desafios enfrentados no dia a dia da proteção ambiental.

Após o momento educativo, os participantes seguiram em uma caminhada ecológica pelo bairro Quincas Machado, onde puderam reconhecer pontos hídricos de relevância ambiental, destacando a importância de sua preservação para a sustentabilidade local. A caminhada teve como objetivo despertar a consciência dos alunos sobre a realidade ambiental do município e promover o sentimento de pertencimento e responsabilidade coletiva.

O passeio foi encerrado com uma visita à tradicional Mina do Mirelles, um local de valor histórico e ambiental para Guaçuí. No local, os alunos continuaram o diálogo sobre meio ambiente, com foco na preservação dos recursos naturais e da qualidade da água.

Um dos momentos mais empolgantes para os estudantes foi a interação com a viatura da Polícia Ambiental, que proporcionou um breve passeio a alguns alunos, ampliando ainda mais o envolvimento e a empolgação com a ação educativa.

A secretária municipal de Meio Ambiente destacou que ações como essa são fundamentais para formar cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do planeta. “A educação ambiental começa desde cedo, e essa vivência prática, junto ao diálogo com os profissionais da área, marca a vida desses jovens. É plantando essa semente que colheremos um futuro mais sustentável”, afirmou.

A celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente em Guaçuí reforça o compromisso do município com a educação ambiental, a valorização dos recursos naturais e o fortalecimento das parcerias entre poder público, escolas e instituições de proteção ambiental.